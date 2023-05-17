США на саммите стран G7 ("Большой семерки") объявят о новом пакете антироссийских санкций, нацеленных на выполнение тех санкций, которые были введены ранее.

Об этом заявил в среду, 17 мая, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе аудио-пресс-конференции.

"У США будет пакет антироссийских санкций, ассоциированных с заявлением G7, сконцентрированных на проблеме обеспечения исполнения", - сказал Салливан.

По его словам, война в Украине займет значительное место в обсуждении лидеров G7 на встрече в Японии, куда направляется американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом.

Напомним, недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз готовит новый одиннадцатый пакет санкций, сфокусированный на противодействии обходу введенных санкций. Представители Еврокомиссии не исключают возможности применения санкций против третьих стран, используемых для таких манипуляций.

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