В МИД РФ заявили, что некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России.

"В условиях противоборства России с коллективным Западом, грозящим всем, кто нас поддерживает, разного рода, так называемыми наказаниями, центральноазиатским друзьям приходится непросто", - заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, причины в том, что государства региона "не хотят брать на себя соответствующие риски, и вынуждены давать понять о готовности следовать западным санкциям".

Центральная Азия включает в себя такие страны Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Ранее премьер Армении Пашинян заявлял, что Ереван опасается санкций со стороны Запада за сотрудничество с Россией.

Также мы писали, что Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против РФ, в списки попали политики, военные, предприятия.

В конце февраля Япония ввела новые санкции против РФ. В списке оказался глава концерна "Калашников", замминистра обороны и ЧВК "Вагнер".

Война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.