Данные российской таможни показывают, что в прошлом году несмотря на санкции в РФ были ввезены запчасти для самолетов производства Boeing, Airbus и других компаний. Стоимость ввезенных деталей составляет миллионы долларов.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на таможенные документы.

После вторжения России в Украину США и другие страны ввели санкции против РФ, ограничив доступ Москвы к оружию, компьютерным чипам, деталям для самолетов и другим товарам. Однако несмотря на санкции в прошлом году в Россию были успешно отправлены тысячи партий авиационных запчастей, сообщает газета.

Информация, собранная и проанализированная американским агрегатором торговых данных Import Genius, показывает, что запчасти для воздушных судов на десятки миллионов долларов были отправлены российским авиакомпаниям, против которых введены санкции: "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Уральские авиалинии", S7 и "ЮТэйр". Эти поставки стали возможны благодаря теневым сетям, которые начали работать для обхода ограничений. Товары переправлялись через посредников, в том числе на Ближнем Востоке и в Азии.

Например, в прошлом году на склады "Аэрофлота" попали десятки партий запчастей, маркированных как произведенные в США концерном Boeing. Они прошли через малоизвестные торговые компании, зоны свободной торговли и промышленные парки в ОАЭ и Китае, а затем попали в Россию.

Данные, которые проанализировали журналисты, охватывают более пяти тысяч поставок авиазапчастей в Россию в течение первых восьми месяцев 2022 года - от простых крепежных винтов до стартера авиационного двигателя Honeywell стоимостью 290 тысяч долларов.

Всего за этот период в Россию было отправлено запчастей американского производства на сумму 14,4 млн долларов, пишет New York Times.

На днях Financial Times сообщила, что подсанкционные товары на сумму более одного миллиарда долларов, отправленные в 2022 году из стран Евросоюза в Армению, Казахстан и Киргизию, исчезли при транзите через Россию.

Ранее мы писали, что в новый 11-й пакет санкций ЕС могут включить меры для третьих стран, помогающих РФ обходить ограничения.