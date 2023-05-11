Подсанкционные товары на сумму более одного миллиарда долларов, отправленные в 2022 году из стран Евросоюза в Армению, Казахстан и Киргизию, "исчезли" при транзите через Россию.

Об этом сообщает газета Financial Times, которая называет ситуацию "торговлей-призраком".

По открытым данным, после начала войны из стран ЕС в Россию под предлогом транзита было ввезено товаров на 2 млрд долларов. При этом, как подчеркивает издание, реальный объем "призрачной торговли" из ЕС в Россию значительно выше.

Получателями европейских товаров, в том числе подсанкционной продукции двойного назначения, которая может быть использована в военной промышленности, стали компании Армении, Казахстана и Кыргызстана.

России удалось обойти санкции, указав поддельные пункты назначения в таможенных декларациях ЕС. Так, товары, вывоз которых в Россию запрещен, такие как авиационные компоненты, оптическое оборудование и газовые турбины, напрямую поступали в страну из Евросоюза под предлогом того, что они находились только транзитом по территории России.

"Куда еще они могли пойти? Почему этим странам вдруг понадобились эти товары именно в это время? Кто в регионе больше всего нуждается в этих товарах? Очевидно, Россия", - сказал Эрки Кодар, министр по санкциям Эстонии.

Издание отмечает, что непропорционально большая часть такого экспорта идет в Россию из стран Балтии.

Напомним, Евросоюз готовит одиннадцатый пакет санкций против России, сфокусированный на противодействии обходу введенных санкций. Представители Еврокомиссии не исключают возможности применения санкций против третьих стран, используемых для таких манипуляций.

Ранее мы писали, что, по данным Всемирного банка и статистических служб, в 2022 году Россия заняла восьмое место в десятке ведущих экономик мира, несмотря на санкции.