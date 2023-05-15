Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Россией - Пашинян
Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Россией.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому журналу Respekt.
"Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции - наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета", - сказал глава правительства Армении.
По его словам, из-за войны в Украине логистические цепочки грузоперевозок нарушились или вообще не работают, а многие товары, которые поставлялись в Россию напрямую, сейчас идут туда через третьи страны.
"Мы являемся членом ЕАЭС и имеем очень тесные экономические связи с Россией, и армянский бизнес любит участвовать в программах, которые были созданы в последнее время", - отметил Пашинян.
Армянский премьер добавил, что Ереван стремится быть прозрачным в отношении подсанкционных товаров, сотрудничает с ЕС, США и Россией.
Ранее Соединенные Штаты предупредили Грузию о санкциях в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.
Однако несмотря на это Грузия выдала разрешение на полеты на свою территорию российской авиакомпании "Азимут".