Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому журналу Respekt.



"Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции - наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета", - сказал глава правительства Армении.

По его словам, из-за войны в Украине логистические цепочки грузоперевозок нарушились или вообще не работают, а многие товары, которые поставлялись в Россию напрямую, сейчас идут туда через третьи страны.

"Мы являемся членом ЕАЭС и имеем очень тесные экономические связи с Россией, и армянский бизнес любит участвовать в программах, которые были созданы в последнее время", - отметил Пашинян.



Армянский премьер добавил, что Ереван стремится быть прозрачным в отношении подсанкционных товаров, сотрудничает с ЕС, США и Россией.

Ранее Соединенные Штаты предупредили Грузию о санкциях в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.

Однако несмотря на это Грузия выдала разрешение на полеты на свою территорию российской авиакомпании "Азимут".