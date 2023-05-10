Соединенные Штаты предупредили Грузию о санкциях в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.

Об этом говорится в комментарии представителя Государственного департамента США грузинским изданиям.

"Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем", - говорится в комментарии Госдепа.

Официального заявления Госдепартамента по этому поводу нет.

Ранее сообщалось, что Россия отменила визы для грузинских граждан, а в Тбилиси заявили о возможности восстановления авиасообщения.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение неприемлемым и считает провокацией.

Позже Зурабишвили сказала, что это вызовет политическое напряжение в республике и призвала власти созвать Совбез для обсуждения введения визового режима для россиян.

Отметим, что такая реакция может объясняться тем, как новость об отмене виз подается в российском информационном поле.

Там приводят Грузию как пример "хорошого поведения" (не ввела санкции против РФ, не открыла "второй фронт", посадила Михаила Саакашвили в тюрьму), за которое от Путина и пришла "благодарность" в виде отмены виз.

Президент Грузии уже давно выступает против расширения связей с РФ. В октябре прошлого года она призывала отменить безвизовый режим для россиян, после того как многие из них из-за начала мобилизации приехали в Грузию.

В тоже время премьер Грузии осудил Зеленского за поддержку протестов в Тбилиси.