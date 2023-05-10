Россия с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

При этом для россиян в Грузии и ранее действовал безвиз.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение неприемлемым и считает провокацией.

"Очередная российская провокация. Восстановление прямого авиасообщения и снятие визовых ограничений с Грузией недопустимо, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупацию нашей территории", - заявила она.

Отметим, что такая реакция может объясняться тем, как новость об отмене виз подается в российском информационном поле.

Там приводят Грузию как пример "хорошого поведения" (не ввела санкции против РФ, не открыла "второй фронт", посадила Михаила Саакашвили в тюрьму), за которое от Путина и пришла "благодарность" в виде отмены виз.

Впрочем, президент Грузии уже давно выступает против расширения связей с РФ. В октябре прошлого года она призывала отменить безвизовый режим для россиян, после того как многие из них из-за начала мобилизации приехали в Грузию.

В то же время правящая партия "Грузинская мечта" активно выступает за восстановление авиасообщения с РФ. Там объясняют это желанием помочь грузинской диаспоре в России.

А недавно премьер Грузии Ираклий Гарибашвили осудил Владимира Зеленского за поддержку протестов в Тбилиси.