Канцлер Германии Олаф Шольц признал двойные стандарты Запада, в результате которых многие страны не ввели санкций против России.

Об этом сообщает CNN.

Выступая на саммите Global Vision в Берлине, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что лидеры таких стран, как Индия, Южная Африка и Вьетнам, воздержались от призыва к России прекратить вторжение в Украину на Генеральной Ассамблее ООН в феврале, потому что они "борются с неравным применением западных принципов".

"Они ожидают представительства на равных условиях и прекращения двойных стандартов Запада", - сказал он.

Эти претензии должны быть рассмотрены, если Запад хочет поощрить страны Азии, Африки и Америки "присоединиться к нам в построении и защите стабильного мирового порядка", добавил он.

Шольц заявил на саммите, что группа G7 предпримет шаги по созданию "безопасной и устойчивой экономики, основанной на партнерстве с Глобальным Югом" на конференции G7 в Японии в конце этой недели.

"Я также буду по-прежнему лично привержен работе по созданию более инклюзивного и более справедливого глобального порядка, - сказал Шольц, - особенно когда речь идет о соседнем с Европой континенте - Африке".

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия может быть привлечена к ответственности за войну в Украине.

Речь идет о резолюции по созданию международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине, а также признающую необходимость создания механизма для возмещения убытков.

Данная процедура предполагает назначение России репараций в пользу Украины, которая оценивает убытки от войны как минимум в 300 миллиардов долларов.

За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против и 73 воздержались.

Ранее стало известно, что компания Jameson вернулась в Россию. Посол Украины в Ирландии призвала украинцев бойкотировать виски.

Также сообщалось, что Венгрия грозит блокировать санкции ЕС против России после внесения Киевом OTP банка в список спонсоров войны.