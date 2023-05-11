Страны БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) на грядущем саммите обсудят введение единой валюты внутри объединения.

Об этом сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, пишет Bloomberg.

По ее словам, этот вопрос, вероятно, будет включен в повестку дня встречи глав государств в Йоханнесбурге 22 августа.

Пандор заявила, что дискуссия об общей валюте для блока была вызвана тем, что БРИКС и другие страны задаются вопросом, почему они не могут использовать в торговле свои собственные валюты вместо доллара США.

"Я не знаю, как мы будем говорить о валюте, выпущенной блоком стран, которые находятся в разных географических точках, потому что валюты являются национальными по своей природе. Чтобы зона евро пришла к этому, они должны были заключить договор, по которому все другие страны должны были сдать свои валюты", - заявила она.

"Повышение процентных ставок в США и геополитические конфликты привели к росту стоимости американской валюты и всех товаров, в которые она внесена, в ущерб большинству развивающихся рынков. Это вызвало призывы к альтернативе использованию доллара в качестве глобальной торговой валюты", - комментирует это Bloomberg.

Ранее сообщалось, что перед саммитом БРИКС правительство ЮАР проведет консультации с Москвой по ордеру на арест Путина.

Также мы писали, что президент Бразилии призвал страны БРИКС отказаться от доллара в торговле.