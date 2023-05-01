Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько призвала людей перестать покупать виски Jameson в знак протеста против решения компании возобновить торговлю с Россией.

Об этом пишет издание RTE.

Герасько обвинила Jameson в том, что компания играет определенную роль в финансировании российской агрессии в Украине, продолжая торговлю с Россией.

Jameson, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, возобновил продажи в России в прошлом году, утверждая, что полностью соблюдает международные санкции.

Компания заявила, что приняла такое решение, чтобы защитить свои местные команды, и что делает все возможное, чтобы справиться с ситуацией, но реальность выхода из России сложна.

Ранее Reuters сообщало, что французский ритейлер Auchan планирует открыть новые магазины в России под названием "Мой Ашан" и фактически удвоить свое присутствие на рынке РФ.

Война в Украине продолжается уже 432-й день. Мы следим за новостями 1 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала возобновление массированных ударов и "план Б" США по Украине.