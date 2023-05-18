Опубликовано новое вечернее обращение президента Украины.

Основное в обращении Владимира Зеленского:

Сообщил о заседании военного кабинета с участием главкома и командующих ключевыми направлениями. Детали рассказывать не стал.

Рассказал о заседании с международниками, посвященном сохранению динамики международной поддержки.

Сообщил о своем посещении офиса "Крымской платформы" в связи с очередной годовщиной депортации крымских татар.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.