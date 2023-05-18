Президент Украины Владимир Зеленский все-таки не приедет лично на саммит "Большой семерки" в Хиросиме, несмотря на заявления из Офиса президента.

Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает The Guardian.

По его словам, украинский президент присоединится к мероприятию в режиме видеоконференции.

Ранее замглавы Офиса президента Игорь Жовква говорил, что Зеленский может лично посетить саммит, который пройдет в Японии 19-21 мая.

Ожидается, что США на нем объявят новый пакет антироссийских санкций, нацеленных на выполнение тех санкций, которые были введены ранее.

А в Минобороны заявляли, что Зеленский ожидает от саммита шагов по решению вопроса с истребителями для Украины. При этом, по данным The Washington Post, Украина не получит приглашение в НАТО на ближайшем саммите.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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