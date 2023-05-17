Президент США Джо Байден отменяет поездки в Австралию и Папуа-Новую Гвинею, а также вернется в Соединенные Штаты после посещения Японии на фоне ситуации вокруг государственного долга страны.

Об этом сообщает Fox News.

"Президент Байден вернется в Соединенные Штаты в воскресенье, 21 мая, после завершения саммита G7, чтобы продолжить переговоры с лидерами Конгресса и гарантировать, что Конгресс примет меры к установленному сроку для предотвращения дефолта. Президент и его команда будут продолжать работать с руководством Конгресса, чтобы заключить бюджетное соглашение, которое может быть подписано президентом", - заявили в Белом доме.

После саммита G7 Байден должен был принять участие во встрече лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности в Сиднее, в которой примут участие США, Австралия, Япония и Индия.

Однако президент США позвонил премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, чтобы сообщить ему об отмене визита, и пригласил его с государственным визитом в Вашингтон. Дата визита пока не объявлена.

Байден также должен был посетить Папуа-Новую Гвинею в рамках "исторического" первого визита в страну действующего президента США.

Перед отправлением в Японию на саммит G7 Байден выступил с обращением по ситуации с госдолгом.

Главное из заявлений президента США:

лидеры конгресса понимают, что дефолта допустить нельзя, последствия будут катастрофическими;

переговоры будут продолжаться до тех пор, пока не будет выработано решение;

пообещал, что будет в постоянном контакте со своей командой по переговорам во время предстоящей командировки.

Тем временем спикер Палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с Байденом заявил, что Белый дом и Конгресс все еще далеки от соглашения о повышении потолка госдолга.

В свою очередь, Байден сказал, что оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы с госдолгом США, хоть и согласился с Маккарти в том, что работы предстоит "еще много".

Он добавил, что планирует созвониться с лидерами Конгресса во время своей поездки в Японию, а по возвращению в США провести с ними личную встречу.

Западные медиа оценивают новую встречу Байдена с лидерами Конгресса по поводу предотвращения дефолта следующим образом.

The New York Times: Встреча американских политических элит воплотила в себе "проблески надежды на то, что в конечном итоге будет достигнуто соглашение о повышении лимита заимствований".

The Washington Post: Байден и лидеры Rонгресса после встречи "выразили оптимизм" по поводу переговоров по госдолгу. Администрация Байдена настолько стремится завершить переговоры по расширению лимитов заимствований, что визиты президента в Австралию и Папуа-Новую Гвинею были отменены.

Financial Times: Стороны "будут продолжать встречаться ежедневно, чтобы согласовать сделку".

Напомним, в США заявили о серьезных рисках дефолта к 15 июня.

Также сообщалось, что Палата представителей США одобрила повышение потолка государственного долга на 1,5 трлн долларов при условии резкого сокращения бюджетных расходов. Однако президент США заявил, что наложит вето на законопроект республиканцев, так как он выступает за повышение лимита госдолга без дополнительных условий.

А бывший президент США Дональд Трамп считает, что республиканцы в Конгрессе должны добиваться дефолта по госдолгу США, если администрация Джо Байдена не примет их предложения по бюджету.