Американский бизнесмен Илон Маск считает, что дефолт в США является лишь вопросом времени.

Об этом Маск написал на своей странице в принадлежащей ему соцсети Twitter.

"Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли у нас дефолт", - говорится в сообщении.

Таким образом Маск отреагировал на публикацию Белого дома о том, что план республиканцев может заключаться в дефолте по долгу США.

Напомним, накануне спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пообещал, что республиканское большинство в Палате проголосует за повышение потолка госдолга, чтобы избежать дефолта по финансовым обязательствам правительства в ближайшие месяцы, но при этом выдвинет условие, чтобы будущий рост расходов был ограничен на уровне 1%.

В ответ администрация президента США Джо Байдена обвинила членов Республиканской партии в том, что те сознательно ведут ситуацию к дефолту по внешнему долгу США.

Ранее "Страна" писала, что в январе в Минфине США призвали принять экстраординарные меры, чтобы избежать дефолта по госдолгу.