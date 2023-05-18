Зеленский может лично посетить саммит "Большой семерки" в Хиросиме - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский может лично посетить саммит G7 в Хиросиме, если это позволит ситуация на фронте.
Об этом заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью японскому агентству Киодо.
Он уточнил, что Владимир Зеленский обязательно примет участие в саммите G7, но в каком формате - пока неизвестно.
Напомним, саммит в японской Хиросиме пройдет 19-21 мая.
Ожидается, что США на нем объявят новый пакет антироссийских санкций, нацеленных на выполнение тех ограничений, которые были введены ранее.
Ранее в Минобороны заявляли, что Зеленский ожидает от саммита шагов по решению вопроса с истребителями для Украины.
Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.
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