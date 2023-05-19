Президент Украины Владимир Зеленский лично приедет на саммит G7 в Японии.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, он полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств".

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил визит Владимира Зеленского в Хиросиму для участия в саммите "Большой семерки".

"Кто бы сомневался, что наш президент там не будет присутствовать. Мы были уверены, что наш президент там, где нужно Украине, в любой точке мира обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны", - заявил он в эфире телемарафона.

На саммите "Большой семерки" в Хиросиме будет обсуждаться возможность переговоров о перемирии в Украине или о мирном соглашении, пишет New York Times.

Также дискуссии будут касаться санкций и того, предоставлять ли Киеву истребители F-16. Сам же украинский президент поедет на саммит "в поисках оружия и помощи".

Издание указывает на еще один аспект визита Зеленского. На саммите будут присутствовать лидеры Индии, Бразилии и других стран, "которые неохотно поддерживали Украину".

"Присутствие Зеленского может затруднить для них сохранение этой позиции", - заявили изданию несколько официальных лиц.

Как писала "Страна", США объявят о новом пакете санкций против России на саммите стран "Большой семерки". При этом в Белом доме заявили, что Байден не станет извиняться за ядерные бомбардировки городов Японии на саммите "Большой семерки" в Хиросиме.