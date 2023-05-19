Лидеры стран G7 ("Большой семерки") на встрече в Хиросиме обсудят идею международного мирного саммита по Украине.

Об этом сообщил официальный представитель Евросоюза, пишет Reuters.

Известно, что лидеры стран G7 встретятся 19-21 мая в японском городе Хиросима.

На саммите стран "Большой семерки" также будут обсуждать вопрос использования замороженных российских активов.

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на саммите G7 в режиме онлайн.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине заявил, что Украина готовится к проведению "саммита мира". По словам Зеленского, на нем будут обсуждаться пути окончания войны.

Тем временем Ватикан призвал Совет Европы принять меры для установления окончательного и справедливого мира в Украине.

Ранее мы писали, что президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка подготовила свой "мирный план" по урегулированию войны в Украине.

В ответ в Офис президента сообщили, что приветствуют намерение лидеров африканских стран приехать в Украину для обсуждения их "мирной инициативы".