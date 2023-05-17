Ватикан призывает Совет Европы принять меры, чтобы установить "окончательный и справедливый мир в Украине".

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, выступая в Рейкьявике на саммите Совета Европы, сообщает Vatican News.

Кардинал Паролин передал приветствие Папы Франциска присутствующим главам государств.

Госсекретарь Ватикана призвал европейских лидеров задать себе вопрос: "Думая о раздираемой войной Украине – где созидательные усилия для мира?".

Кардинал Паролин считает, что Европа не должна забывать об украинском народе, который страдает и умирает.

"Мы не можем пассивно мириться с тем, что агрессивная война в этой измученной стране продолжается", – сказал он.

Паролин заявил, что Ватикан сделает все возможное для достижения мира в Европе и во всем мире.

"Настало время принять меры и установить окончательный и справедливый мир в Украине и во всех других так называемых "серых" зонах Европы", – сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя инициативы Ватикана по мирному урегулированию, заявил, что Украина не нуждается в посредниках для переговоров с Россией. По мнению Зеленского, урегулирование в Украине должно выстраиваться только на основе мирной формулы, которую предложил Киев.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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