Украина готовится к проведению "саммита мира".

Об этом заявил в воскресенье, 14 мая, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине.

"Война происходит на нашей территории, поэтому любой мирный план будет базироваться на предложениях Украины. Это наш четкий план, это наша формула мира", - сказал Зеленский.

Президент сказал высказался и о других мирных инициативах.

"Все должно основываться на нашем плане. Инициативу любой страны мы не просто готовы слышать - мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше государств принимали участие в первом "саммите мира"... Но мы понимаем, что война идет и что-то меняется. Мы готовы к дискуссиям, любым предложениям, но только на нашей площадке", - подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что в данный момент ведется работа над проведением "саммита мира", на котором будут обсуждаться пути окончания войны. Пока дата, место и круг участников мероприятия еще не определены.

Напомним, в ноябре прошлого года Владимир Зеленский, выступая перед участниками саммита "Группы двадцати", заявлял, что у Киева есть "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них фигурируют обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех", а также вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины.

Ранее мы писали, что накануне Владимир Зеленский отверг инициативы Ватикана по мирному урегулированию войны в Украине. По его мнению, урегулирование в Украине должно выстраиваться только на основе мирной формулы, которую предложил Киев.