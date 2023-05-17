Президент США Джо Байден в японской Хиросиме, где послезавтра начнется саммит стран G7 ("Большой семерки"), не станет извиняться за ядерную бомбардировку города его страной в 1945 году.

Об этом заявил в среду, 17 мая, помощник главы государства по национальной безопасности США Джейк Салливан в ходе брифинга, который состоялся на борту самолета Джо Байдена, отправившегося на саммит в Японию.

"Президент не будет выступать с заявлением в Мемориальном парке мира", - сказал Салливан, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, он добавил, что вместе с другими лидерами стран G7 Байден возложит цветы и поучаствует в ряде других мероприятий, в которых отдадут дань уважения истории и японскому премьер-министру Фумио Кисиде, родившемуся в Хиросиме.

Япония в этом году председательствует в G7. Саммит лидеров стран "Большой семерки" пройдет с 19 по 21 мая.

Известно, что 6 августа 1945 года американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросима, а еще через три дня - Нагасаки. В результате погибли или пропали без вести более 210 тысяч человек, около двухсот тысяч подверглись радиоактивному облучению.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

Напомним, сегодня помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты на саммите стран G7 объявят о новом пакете антироссийских санкций, нацеленных на выполнение тех санкций, которые были введены ранее.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден отменяет поездки в Австралию и Папуа-Новую Гвинею, а также вернется в Соединенные Штаты после посещения Японии на фоне ситуации вокруг государственного долга страны.