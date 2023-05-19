Появилось видео прибытия президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, где запланировано его выступление и переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом.

Зеленский отметил, что собирается помимо военных тем обсудить и защиту мусульманского сообщества в Украине.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью телеканалу "Аль-Хадат", что арабский мир должен знать правду о войне России против Украины. Глава ОП также выразил надежду, что визит Зеленского укрепит отношения между государствами.

После Саудовской Аравии Зеленский может направиться на саммит G7 в Японии.

Хотя информация поступает противоречивая. Так, СНБО заявляет, что Зеленский примет участие в саммите онлайн.

Тем временем война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.