Зеленский в Саудовской Аравии призвал арабские страны поддержать украинскую "формулу мира". Видео выступления
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств. Он призвал поддержать украинскую формулу мира, которая предусматривает полный вывод российских войск за пределы территории Украины в границах 1991 года.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что королевство готово "продолжать прикладывать посреднические усилия между Россией и Украиной по урегулированию конфликта".
Отметим, что параллельно на саммите G7 в Хиросиме глава Еврокомиссии также призвала мир поддерживать только "мирный план" Зеленского.
Тем времене война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.
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