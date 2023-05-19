Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств. Он призвал поддержать украинскую формулу мира, которая предусматривает полный вывод российских войск за пределы территории Украины в границах 1991 года.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что королевство готово "продолжать прикладывать посреднические усилия между Россией и Украиной по урегулированию конфликта".

Отметим, что параллельно на саммите G7 в Хиросиме глава Еврокомиссии также призвала мир поддерживать только "мирный план" Зеленского.

Тем времене война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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