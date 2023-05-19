Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести встречу с премьер-министром Индии Нарендра Моди на полях саммита G7 в Японии. Это будут первые оффлайн-переговоры двух лидеров после начала вторжения Россия в Украину.

Об этом сообщает портал news18.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту G7 и прибудет в Хиросиму в субботу, 20 мая.

Премьер-министр Нарендра Моди уже вылетел в Хиросиму, где он встретится с лидерами G7, а также примет участие в саммите лидеров G7.

На данный момент Зеленский прибыл на встречу арабских стран в Саудовской Аравии, а уже оттуда может направиться на саммит G7 в Японии.

Украина еще месяц назад пригласила премьер-министра Индии посетить Киев и переговорить с Зеленским.

В апреле замглавы МИД Эмине Джапарова ездила в Индию уговаривать Нью-Дели присоединиться к украинской "формуле мира".

Незадолго до этого представитель Индии на саммите G20 призвал "отойти" от темы войны в Украине и заявил, что "мир должен двигаться дальше". Индия намерена продолжать покупать у России нефть и отказывается винить Кремль в войне.