​​Ряд влиятельных международных игроков, включая Индию, Бразилию, Пакистан и Египет, не поддерживают США в их противостоянии России и Китаю.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть данные американской разведки.

Как следует из публикации, внешняя политика президента Джо Байдена сталкивается с тем, что развивающиеся страны пытаются уклониться от участия в усиливающемся противостоянии США с одной стороны, а также России и Китая – с другой.

В материале указывается, что упомянутые страны отказываются однозначно поддержать ту или иную сторону "в эпоху, когда США уже не являются неоспоримой сверхдержавой".

Матиас Спектор, научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, сказал, что развивающиеся страны перестраиваются в тот момент, когда Америка сталкивается с новой мощной конкуренцией, поскольку Китай демонстрирует новое экономическое и военное влияние, а Россия, хотя и ослабленная войной президента Владимира Путина в Украине, демонстрирует способность отражать давление Запада.

"Неясно, кто окажется в выигрышной позиции через 10 лет, поэтому им необходимо диверсифицировать свои риски и хеджировать свои ставки", — сказал Спектор.

Ранее Bloomberg сообщал, что Пентагон извлекает уроки из вторжения РФ в Украину, поскольку видит возможность войны с Китаем.

Кроме того, в Брюсселе считают, что настала эра фрагментированного мира, в котором Евросоюз будет строить отношения с другими странами в зависимости от их позиции по России и Китаю.