Индия обгонит Китай по численности населения уже в этом году.

Об этом заявили в ООН, пишет Politico.

По прогнозам организации, население Индии вскоре должно достигнуть 1,4286 млрд человек, что на 2,9 млн больше, чем у Китая с его 1,4257 млрд жителями.

В Китае недавно резко упала рождаемость, а его население в прошлом году стало сокращаться - впервые с 1961 года.

Демографы связывают это с политикой одного ребенка, существовавшей в стране 35 лет и остановленной семь лет назад, а также с высокими расходами на содержание детей.

В Индии также год за годом падает среднее число рождений на одну женщину.

При этом данные о населении Индии в докладе оценочные, так как последняя перепись населения проводилась в стране еще в 2011 году.

Ранее мы писали, что в Индии в 2022 году родились около 23 миллионов детей, что намного больше, чем в любой другой стране (в Китае родились всего 9,56 миллиона человек).

Также "Страна" рассказывала, что, по данным исследования Oxfam, один процент самых богатых индийцев владеет сорока процентами национального богатства страны, а пятьдесят процентов самых бедных - тремя процентами. Кроме того, каждую секунду почти два индийца оказываются за чертой бедности.