Пресса в Азии обращает внимание на стремительный рост населения Индии.

"Ожидается, что в апреле Индия вытеснит Китай с позиции самой густонаселенной страны мира", - пишет The Strait Times в материале о том, что это означает в геополитическом, экономическом и социальном плане.

В Индии в 2022 году родились около 23 миллионов детей, что намного больше, чем в любой другой стране (в Китае родились всего 9,56 миллиона человек).

Также в Индии самое большое в мире число молодых людей – каждый пятый человек в возрасте до 25 лет проживает в стране. Это 650 миллионов молодых людей, или 47 процентов населения страны.

При этом современные молодые люди пользуются преимуществами рыночной экономики, а также доступом в Интернет и образованием на английском языке.

Сейчас работают лишь 25% женщин в Индии, но это число будет расти, говорится в материале.

Напомним, недавно в материале агентства Reuters говорилось о том, что через два месяца Индия, по прогнозам, станет самой густонаселенной страной в мире с населением более 1,4 миллиарда человек.

Ранее мы писали, что, по данным исследования Oxfam, один процент самых богатых индийцев владеет сорока процентами национального богатства страны, а пятьдесят процентов самых бедных - тремя процентами. Кроме того, каждую секунду почти два индийца оказываются за чертой бедности. При этом в исследовании говорится, что 350 миллионов человек в Индии сталкиваются с недоеданием.