Китайские военные вскоре могут развернуть высотный беспилотник-шпион, который может летать как минимум в три раза быстрее звука.

Об этом пишет The Washington Post.

Это "значительно укрепит способность Китая проводить операции по наблюдению", пишет "Вашингтон пост" и публикует фото одного из таких предполагаемых дронов, показанных на военном параде в Китае.

Газета ссылается на секретный документ Национального агентства геопространственной разведки, который оказался у журналистов.

"Китайские военные продвигают технологические достижения, которые могут помочь им нацеливаться на американские военные корабли вокруг Тайваня и военные базы в регионе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Китае успешно испытали гиперзвуковую ракету большой дальности, способную преодолевать оборону США.

Также мы писали, что, по данным Bloomberg, Китай добился большого прогресса в разработке гиперзвукового оружия и, возможно, уже развернул ракеты, способные поражать базы США в Тихом океане.

Кроме того, академия аэродинамики Китая утверждает, что эксплуатирует как минимум три гиперзвуковые аэродинамические трубы, способные работать на скоростях в 8, 10 и 12 Маха, превышающих скорость звука.