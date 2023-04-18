Тайвань приобретет у США до 400 ракет Harpoon наземного базирования для отражения потенциального вторжения Китая.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Контракт на 1,17 млрд долларов США на 400 противокорабельных ракет был объявлен Пентагоном 7 апреля, но покупатель не был назван. Теперь стало известно, что это Тайвань. По условиям контракта, производство должно быть завершено до марта 2029 года.

Представитель Пентагона отказался прокомментировать сделку, но заявил, что США предоставляют Тайваню оборонные изделия и услуги, необходимые для поддержания достаточного потенциала в самообороне. В 2020 году Тайвань объявил о планах приобрести наземные противокорабельные ракеты Harpoon производства Boeing в рамках усилий по модернизации войск.

Эта сделка происходит на фоне высокого уровня напряженности в отношениях между США и Китаем, особенно в отношении Тайваня. В прошлом году Китай проводил военные учения вокруг Тайваня после того, как его президент встретилась в Калифорнии с спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

Напомним, 9 апреля Китай сымитировал ракетную атаку на Тайвань в рамках учений.

По данным Пентагона, при нападении КНР Тайвань будет уязвим для авиаударов, половина его самолетов небоеспособна.