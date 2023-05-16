Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу в виде топлива. В прошлом году Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти после вторжения России в Украину.

Об этом он сказал изданию Financial Times.

"Доступ к дешевой российской нефти увеличил производство и прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов, что позволило им экспортировать нефтепродукты в Европу на конкурентной основе и занять большую долю рынка", - уточняет Reuters.

Боррель заявил FT, что поднимет этот вопрос перед министром иностранных дел Индии в ходе встречи во вторник.

"Если дизельное топливо или бензин поступают в Европу из Индии и производятся из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принять меры", - сказал он.

Он заявил, что сам факт покупки российской нефти Индией является нормальным.

"Но если они используют это, чтобы быть центром переработки российской нефти и продажи нам побочных продуктов… мы должны действовать", - добавил Боррель.

До вторжения в Украину Индия обычно экспортировала в Европу в среднем 154 000 баррелей топлива в сутки. Сейчас этот показатель увеличился до 200 000 баррелей в сутки.

Ранее мы писали, что Индия отказалась присоединятся к потолку цен на российскую нефть. Индия резко нарастила закупки российской нефти с весны 2022 года, когда большинство европейских покупателей отказались от покупки "токсичного" энергоносителя. В результате в январе 2023 года на эту страну пришлось 85 процентов российского нефтяного экспорта.

Также мы сообщали, что ценовой потолок на российскую нефть, введенный Западом против России, масштабно нарушается. Значительные объемы российской нефти продаются в обход санкций в Приморском крае.