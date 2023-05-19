Любые переговоры по окончании войны России и Украины, "отождествляющие агрессора и жертву, должны быть отвергнуты".

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте.

Она призвала поддерживать усилия президента Владимира Зеленского, чтобы получить поддержку его "формулы мира" и призвала дальше выделять Украине военную и финансовую помощь.

Также глава ЕК сказала, что поддерживать Украину "столько сколько потребуется", должно быть общей темой для союзников Украины.

Напомним, "формула мира" Зеленского подразумевает вывод всех российских войск за пределы Украины в границах 1991 года.

В тоже время ряд стран, например Китай, предлагают заключение перемирия по нынешней линии фронта без вывода войск РФ (так называемый "корейский сценарий").

О том, что в США также обсуждают "корейский сценарий" на днях писали западные СМИ.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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