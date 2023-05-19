На саммите в Японии, который состоялся в пятницу, 19 мая, руководители стран G7 выразили намерение ужесточить экономические санкции против России с целью еще больше ослабить ее возможности для ведения военных действий против Украины.

Информация об этом появилась на сайте Белого дома.

В совместном заявлении стран G7 по Украине ряд пунктов:

"Мир в Украине не может быть достигнут без полного и безоговорочного вывода российских войск. Это должно включаться в каждый призыв к миру. Мы вводим дополнительные санкции, чтобы увеличить издержки России и тех, кто поддерживает ее военные усилия". Участники подтвердили "обязательство вместе противостоять незаконной, ничем не оправданной и ничем не спровоцированной агрессивной войне России против Украины". Выражается глубочайшая озабоченность "по поводу грубо безответственного захвата и милитаризации Россией Запорожской атомной электростанции"; Участники обязуются продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности до тех пор, пока идет война с РФ; Поддержана программа финансовой поддержки Украины на следующий год; Поддержка усилий правительства Украины по борьбе с коррупцией; Подчеркивается единство в санкционной политике против РФ. "Мы еще больше ограничим доступ России к нашей экономике", говорится в заявлении; Россия должна оплатить долгосрочное восстановление Украины; Россия должна понести ответственность за нападения на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру; Страны обязуются поддерживать те государства, которые также пострадали из-за российского вторжения в Украину. Страны G7 намерены сохранять активы РФ замороженными, пока Москва не компенсирует ущерб от войны в Украине; Будут и далее вводиться ограничения на использование Россией международной финансовой системы; G7 будет принимать меры для предотвращения "использования филиалов российских банков в третьих странах" для обхода санкций; G7 продолжит снижать зависимость от РФ в сфере ядерной энергетики; G7 будет принимать меры против финансового сектора РФ, но сохранит финансовые каналы для "необходимых транзакций".

Как писала "Страна", в СНБО заявили, что президент Украины Владимир Зеленский все-таки не поедет на саммит в Хиросиме, а примет участие онлайн.

По данным Reuters, лидеры стран "Большой семерки" на встрече в Хиросиме обсудят идею мирного саммита по Украине.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.