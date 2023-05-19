Мир невозможен без полного вывода российских войск. Заявление G7 по Украине
На саммите в Японии, который состоялся в пятницу, 19 мая, руководители стран G7 выразили намерение ужесточить экономические санкции против России с целью еще больше ослабить ее возможности для ведения военных действий против Украины.
Информация об этом появилась на сайте Белого дома.
В совместном заявлении стран G7 по Украине ряд пунктов:
- "Мир в Украине не может быть достигнут без полного и безоговорочного вывода российских войск. Это должно включаться в каждый призыв к миру. Мы вводим дополнительные санкции, чтобы увеличить издержки России и тех, кто поддерживает ее военные усилия".
- Участники подтвердили "обязательство вместе противостоять незаконной, ничем не оправданной и ничем не спровоцированной агрессивной войне России против Украины".
- Выражается глубочайшая озабоченность "по поводу грубо безответственного захвата и милитаризации Россией Запорожской атомной электростанции";
- Участники обязуются продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности до тех пор, пока идет война с РФ;
- Поддержана программа финансовой поддержки Украины на следующий год;
- Поддержка усилий правительства Украины по борьбе с коррупцией;
- Подчеркивается единство в санкционной политике против РФ. "Мы еще больше ограничим доступ России к нашей экономике", говорится в заявлении;
- Россия должна оплатить долгосрочное восстановление Украины;
- Россия должна понести ответственность за нападения на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру;
- Страны обязуются поддерживать те государства, которые также пострадали из-за российского вторжения в Украину.
- Страны G7 намерены сохранять активы РФ замороженными, пока Москва не компенсирует ущерб от войны в Украине;
- Будут и далее вводиться ограничения на использование Россией международной финансовой системы;
- G7 будет принимать меры для предотвращения "использования филиалов российских банков в третьих странах" для обхода санкций;
- G7 продолжит снижать зависимость от РФ в сфере ядерной энергетики;
- G7 будет принимать меры против финансового сектора РФ, но сохранит финансовые каналы для "необходимых транзакций".
Как писала "Страна", в СНБО заявили, что президент Украины Владимир Зеленский все-таки не поедет на саммит в Хиросиме, а примет участие онлайн.
По данным Reuters, лидеры стран "Большой семерки" на встрече в Хиросиме обсудят идею мирного саммита по Украине.
Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.