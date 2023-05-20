На брифинге в Хиросиме советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан подробно остановился на теме предоставления Украине F-16. Судя по его заявлению, США не рассматривают эти истребители для Украины в ближайшей перспективе. И готовят их для "будущих" ВСУ.

Об этом сообщает CNN.

"Мы рассчитываем на долгосрочный переход (ВСУ- Ред.) на западный истребитель четвертого поколения", - заявил Салливан.

По его словам, подход США к предоставлению оружия, Украине всегда "соответствовал остроте конфликта".

На данном этапе американцы предоставили "все необходимое, чтобы иметь возможность начать это контрнаступление этим летом" - танки, артиллерию и бронемашины.

Что же до самолётов, то их США намерены поставлять для "будущих вооруженных сил".

"Мы достигли момента, когда пришло время оглянуться и сказать: "Что Украине понадобится в составе будущих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии?" Частью этого являются истребители четвертого поколения F-16", - заявил Салливан, уточнив, что сперва должно начаться обучение украинских пилотов.

"Наша позиция в том, что F-16 не подходят для битвы прямо сейчас... Это не основной фокус того, что им нужно на поле боя для этого контрнаступления", - добавил советник Байдена.

При этом ранее Администрация Джо Байдена в последние недели сигнализировала европейским союзникам, что США разрешат им экспортировать F-16 в Украину. Но пока ничего не известно о каких-либо официальных запросах союзников на экспорт.

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