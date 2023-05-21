Президент США ДЖо Байден сообщил, что изложил Владимиру Зеленскому планы США и союзников по обучению украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 и других самолетов четвертого поколения. Также глава американского государства сделал несколько заявлений относительно использования этих истребителей в контексте войны в Украине.

Заявления прозвучали на брифинге Байдена в Хиросиме, где проходит саммит "Большой семерки".

Во-первых, Байден сказал, что получил заверения от президента Зеленского о том, что Украина не будет использовать F-16 для атак на территории России. При этом, по его словам, истребители могут быть использованы "где бы ни находились российские войска в Украине и в этом регионе".

Во-вторых, американский президент отметил, что не ожидает, что F-16 будут принимать участие в готовящемся контрнаступлении со стороны Украины.

В-третьих, Байден выразил мнение, что истребители F-16 не являются эффективным средством для того, чтобы помочь Киеву справиться с ситуацией в Бахмуте.

Владимир Зеленский, в свою очередь, тоже прокомментировал ситуацию с предоставлением Украине истребителей F-16.

"Сегодня для нас открыта миссия тренировок. Это первый шаг. Далее есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Я не могу сейчас вам сказать, сколько нам удастся получить самолетов. Я не могу точно сказать, когда это будет. Мы будем ускорять это", - сказал украинский президент в Хиросиме.

Напомним, ранее "Страна" подводила итоги встречи Байдена и Зеленского на саммите G7. Президенты обсудили укрепление украинской ПВО, обучение пилотов и гарантии НАТО.

Также мы писали, что Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине, в который вошло оружие и боеприпасы на 375 миллионов долларов.