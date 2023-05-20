Президент США Джо Байден собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. Это произойдет после встречи президента США со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии.

Об этом пишет Politico.

По словам трех американских и украинских официальных лиц, пакет будет включать больше артиллерийских орудий, бронетехники и противотанковых средств.

"Это оборудование, которое США и союзники поставляли в прошлом, но очень необходимо накануне боев, ожидаемых весной и летом", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что союзники Украины опасаются, что помощь США иссякнет в 2024 году. А итогом контрнаступления ВСУ на Западе видят переговоры о мире с Россией.

В свою очередь украинские чиновники также считают, что уровень западной поддержки Украины зависит от успеха ВСУ, и в случае военной неудачи Киев начнут подталкивать к переговорам с Россией.

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