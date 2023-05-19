Президент Австрии Александер Ван дер Беллен и канцлер Австрии Карл Нехаммер вступили в спор.

Об этом пишет ZDF.

Президент заявил, что австрийские военные могли бы оказать помощь Украине в разминировании территорий. Обычно этим занимаются международные организации. А канцлер сказал, что военные республики не будут принимать в этом участие, пока идут боевые действия.

17 мая президент Ван дер Беллен раскритиковал правительство за нежелание оказать содействие Киеву.

Но министр обороны Клаудиа Таннер согласна с канцлером Нехаммером. Она отметила, что оказать помощь в разминировании можно было бы только по окончании боевых действий, иначе сторона конфликта может использовать предоставленную помощь в своих целях. Это противоречит нейтральной позиции Австрии и Конституции, заявила министр.

Осенью Нехаммер говорил, что Австрия не будет поставлять Украине летальное оружие.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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