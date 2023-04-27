Для разминирования территории Украины нужно 40 миллиардов долларов.

Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук в комментарии "Голосу Америки".

По ее словам, Украине понадобится 70 лет, если разминирование будет продолжаться в нынешнем темпе.

На данный момент, по словам Верещук, заминировано более 170 тысяч квадратных километров территории страны.

Ранее мы писали, что Украина сейчас является самой заминированной страной в мире.

Война в Украине продолжается уже 428-й день. Мы следим за новостями 27 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 427-го дня войны. ISW сообщает, что в Бахмуте силы "Вагнера" продвигались к юго-западу от железнодорожной станции Бахмут-2. Пригожин прогнозирует наступление ВСУ после 2 мая. Главная дипломатическая новость дня - телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.

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