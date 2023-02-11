В Украине создадут центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра и обобщать информацию о соответствующих потребностях министерств, областных военных администраций, стран-партнеров и международных организаций.

Об этом пишет в субботу, 11 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, во время сегодняшнего совещания МВД, Минобороны, Минэкономики и ГСЧС были затронуты вопросы гуманитарного разминирования в Украине, а также обязанностей будущего учреждения.

"Украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности. А также позволит привлечь все возможные ресурсы для проведения разминирования", - говорится в сообщении.

Шмыгаль напомнил, что в результате войны с Россией Украина стала одной из самых загрязненных минами и снарядами стран в мире.

"Гуманитарное разминирование является первым этапом восстановления деоккупированных территорий, которое позволит начать отстраивать жилье и критическую инфраструктуру", - добавил премьер-министр.

Ранее мы писали, что Хорватия выделит Украине почти 3 млн евро на машины для разминирования.

Также "Страна" рассказывала, что Словакия отправит Украине новый пакет помощи, включающий систему разминирования и около 300 генераторов.