От пакета помощи Украине в размере 48 миллиардов долларов, который Конгресс одобрил в декабре, осталось около 6 миллиардов. Это означает, что американское финансирование поставок вооружений может иссякнуть к середине лета.

Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, это вызывает новые опасения у законодателей, связанные с дальнейшими действиями Белого дома. В частности, их беспокоит, когда администрация запросит еще один крупный пакет и будет ли его достаточно.

По словам многих конгрессменов, финансирование должно продолжать поступать без перебоев, тем более, что Киев готовится начать давно ожидаемое широкомасштабное контрнаступление и вернуть у россиян территорию на востоке.

"Очень важно, чтобы администрация вовремя предоставила Украине то, что ей нужно для защиты и возвращения своей суверенной территории. Мы ожидаем, что администрация не будет ждать до упора, если украинцам понадобится больше средств до конца финансового года", - заявила руководству Пентагона во время слушаний в четверг сенатор Сьюзан Коллинз (республиканец от штата Мэн).

Белый дом обсуждает новый пакет, и он будет рассчитан на продолжение поддержки Украины, сказал изданию высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности. Чиновник добавил, что неясно, как могут измениться потребности Украины во время или после контрнаступления. Но заверил, что администрация "полностью привержена" поддержке Киева во время и после наступления "в долгосрочной перспективе".

Однако сейчас состав Конгресс не тот, который утвердил последнюю крупную партию средств, да и обстоятельства иные, добавило издание.

На этот раз любое предложение Белого дома в конце лета может натолкнуться на яростные дебаты о потолке госдолга и почти наверняка встретит сопротивление со стороны группы республиканцев, которые хотят сократить расходы Украине.

Как мы сообщали, в апреле республиканцы призвали Джо Байдена остановить помощь Украине в существующем формате.

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