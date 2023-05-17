Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать военные транши Евросоюза Киеву, пока тот не снимет санкции с ОТР Bank.

"Пока Украина не исключит OTP из перечня международных спонсоров войны, Венгрия не сможет участвовать в принятии решений по Европейскому фонду мира и санкциям", – сказал министр.

Он добавил, что Украина "ведет себя все более враждебно по отношению к Венгрии", поэтому кабинет министров не станет поддерживать 11-ый пакет санкций.

Напомним, Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 миллионов евро для Украины из Европейского фонда мира. Транш должен был быть выплачен в следующий понедельник.

На прошлой неделе Венгрия уже грозила блокировать санкции ЕС против России, если Украина не исключит OTP Bank из перечня спонсоров войны.

4 мая НАПК внесло венгерскую банковскую группу OTP Bank Group в перечень международных спонсоров войны в начале мая.

Причина - льготные условия кредитования для российских военных, которые предоставляет OTP Bank в РФ.

Ранее из-за льготных кредитов для военных к OTP Bank обратился НБУ с требованием покинуть российский рынок.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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