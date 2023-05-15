Глава МИД Чехии Ян Липавский раскритиковал заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сравнившего евроинтеграцию с планами Гитлера по европейскому единству.

Об этом сообщает Euractiv.

В пятницу Орбан в городе Веспрем на западе Венгрии заявил, что Адольф Гитлер тоже мечтал о европейском единстве и впоследствии обращался к идее "еще более тесного союза". Орбан также сравнил планы ЕС по уменьшению прав членов Союза с намерениями Гитлера.

"Византийцы, Карл Великий, Бисмарк, Наполеон и Гитлер - все они, пусть и в рамках разных принципов, мечтали о европейском единстве, и впоследствии обращались к идее "еще более тесного союза". План ЕС так или иначе провалится и пострадают от этого только европейцы", - заявил Орбан.

Липавский ответил ему во время теледебатов на Чешском телевидении.

"Никто не заставляет венгров быть частью этого сообщества, если они испытывают дискомфорт", - прокомментировал Липавский.

А чешская еврокомиссар Вера Юрова, которая также присоединилась к дебатам, сказала, что репутация Венгрии страдает с каждым таким заявлением.

На вопрос модератора, считает ли она Венгрию все еще демократической страной, Юрова ответила: "Я сомневаюсь, что Венгрия является демократической страной. У меня есть давние сомнения в этом".

Напомним, ранее Орбан заявил, что у него не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить Россию.

Также он называл Украину несуществующей в финансовом смысле страной.