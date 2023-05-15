Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 миллионов евро для Украины из Европейского фонда мира. Транш должен был быть выплачен в следующий понедельник.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник.

По словам источника, Будапешт якобы потребовал гарантий того, чтобы фонд в будущем играл "глобальную" роль, а не использовался исключительно для вооружения Украины.

Европейский фонд мира занимается тем, что возмещает расходы государствам-членам (обычно в размере 50%, но фиксированной нормы нет), которые пожертвовали Украине военную технику.

К настоящему времени Евросоюз выделил из Европейского фонда мира 5,6 миллиардов евро на оплату поставок оружия Украине.

В январе Будапешт уже блокировал утверждение Евросоюзом седьмого пакета европейской поддержки на приобретение вооружения для Украины.

Позавчера Венгрия угрожала блокировать санкции Евросоюза, если Украина не исключит OTP Bank из перечня спонсоров войны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что из-за внесения Украиной венгерского банка OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России.