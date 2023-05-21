Офис президента Украины и Белый дом выпустили сообщения по итогам встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского на саммите G7 в Японии. Украинский президент поблагодарил американского за новый пакет помощи на 375 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Обсудили дальнейшее взаимодействие для усиления оборонных возможностей нашего государства, а также реализации украинской формулы мира. Обменялись мнениями по проектам реконструкции и восстановления Украины", - заявил Зеленский.

Также он "отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления нашей страны в Альянс".

Байден в свою очередь сообщил, что лидеры обсудили поддержку США по обучению украинских пилотов на истребителях F-16.

"Они также обсудили текущие усилия по дальнейшему укреплению противовоздушной обороны Украины, поскольку Россия продолжает ракетные и беспилотные атаки на украинские города", - говорится в сообщении Белого дома.

Отдельный акцент Байден сделал на "проведение Украиной реформ, необходимых для реализации ее евроатлантических устремлений".

Также президент США "приветствовал приверженность президента Зеленского справедливому миру на основе фундаментальных принципов, закрепленных в уставе ООН".

Ранее мы тезисно публиковали, о чем заявил Зеленский участникам G7 в Хиросиме.

Также мы сообщали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите в Японии пообещал укрепить военную поддержку Украины и обучить украинских пилотов.