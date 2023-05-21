Канада готова усилить свою военную поддержку Украины, особенно в области обучения украинских пилотов на современных самолетах.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге, который состоялся после его участия в саммите "Большой семерки" в Хиросиме, сообщает канадское издание Infotel.

Трюдо подтвердил готовность Канады оказать дополнительную помощь Украине и выразил заинтересованность в обучении украинских военных канадскими инструкторами. Он также подчеркнул, что Канада готова предоставить обучение украинским пилотам.

Как мы писали, несколько европейских стран объявили о создании авиационной коалиции для поставок современных самолетов Украине. Среди стран, готовых присоединиться к этой коалиции, Великобритания, Нидерланды, Дания, Португалия и другие.

Президент США Джо Байден также выразил поддержку начала обучения украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства. Пока остается неизвестным, сколько истребителей получит Украина и от каких стран они будут предоставлены.

Тем временем война в Украине идет уже 452-й день. Мы следим за новостями 21 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 451-го дня войны в материале под заголовком: "Захвачен ли Бахмут и какие будут последствия, прилеты в Мариуполе, когда Украина получит F-16".

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Анализ военно-политической ситуации дает Олеся Медведева в своем блоге. В свежем выпуске она реконструировала события в Мариуполе к годовщине захвата города российскими войсками.