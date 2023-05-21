Берлин не ожидает, что американские военные истребители F-16 будут поставлены в Украину в ближайшее время.

Об этом сказал канцлер Олаф Шольц на саммите G7 в Хиросиме, его заявление цитирует телеканал N–TV.

"То, что связано с подготовкой пилотов - долгосрочный проект", - сказал федеральный канцлер.

По оценкам Шольца, в США еще окончательно не определились, "что будет в конце обучения". Также он заявил, что участие Германии в поставке истребителей F-16 в Украину не обсуждается.

В то же время Шольц отметил, что движения по F-16 - это "сигнал России о том, что ей не следует уповать на успех вторжения в Украину, даже если она рассчитывает на затяжной конфликт".

Между тем украинская сторона ждут появления F-16 в Украине уже осенью.

А Великобритания, Нидерланды, Бельгия и Дания готовы начать обучение украинских пилотов на F-16 после одобрения США.

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