В Испании разбился истребитель F-18 производства американской компании McDonnell Douglas. Это произошло во время показательного полета.

О крушении сообщают мировые СМИ, его видеозапись появилась в соцсетях.

Инцидент произошел на авиабазе Сарагоса в 12:10 по местному времени (13:10 по Киеву). Во время показательного полета на тренировке истребитель-бомбардировщик F-18 столкнулся с "некоторой проблемой", как написала в Твиттере пресс-служба военно-воздушных сил страны, и потерпел крушение.

Пилот успел катапультироваться. Его госпитализировали с травмами ног в ближайшую больницу. Представитель ВВС Испании сообщил, что сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.

На земле в результате происшествия никто не пострадал. Пожарные ликвидировали начавшееся возгорание.

Американские истребители McDonnell Douglas в последнее время часто падают. Так, 6 мая истребитель F-16 потерпел крушение при выполнении тренировочного полета недалеко от военной базы США Осан в Южной Корее. Самолет упал в сельской местности. Пилоту удалось катапультироваться.

А летом 2020 года на базе Военно-воздушных сил США в штате Нью-Мексико разбился F-16.