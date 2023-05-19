Западные СМИ сообщили, что ВСУ из ЗРК Patriot уничтожили российский истребитель, но украинские ВВС это опровергают.

О сбитии рассказал телеканал CNN со ссылкой на представителей оборонного ведомства и сотрудников Конгресса.

"Мы когда что-то сбиваем, то объявляем у себя на странице. В нашей инфографике появляются красивые самолетики или крылатые ракеты", – заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода".

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.