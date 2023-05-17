Минобороны России утверждает, что "по достоверно подтверждённым данным", 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в Киеве были "поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса "Пэтриот" производства США".

Об этом говорится в соцсетях Министерства обороны РФ.

"По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина поражение системы Patriot отрицает и заявляет, что все российские ракеты (включая "Кинжалы") были сбиты.

При этом сегодня CNN сообщало, что российская ракетная атака действительна нанесла ущерб системе ПРО Patriot во время атаки на Киев. Официальные лица США не считают, что Patriot нужно будет эвакуировать из Киева для ремонта.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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