Российская ракетная атака действительна нанесла ущерб системе ПРО Patriot во время атаки на Киев. Официальные лица США не считают, что Patriot нужно будет эвакуировать из Киева для ремонта.

Об этом пишет CNN со ссылкой на данные троих американских официальных лиц.

При этом они характеризуют ущерб как минимальный и говорят, что система находится в рабочем состоянии, а радиолокационная составляющая Patriot не пострадала.

Полная батарея Patriot состоит из шести основных компонентов: генераторы, радар, станция управления, антенны, пусковая установка и ракеты-перехватчики. Компоненты работают в комплексе, пишет CNN.

Какая именно часть повреждена, не сообщается. Также как и не уточняются обстоятельства повреждения системы.

Напомним, Украина поражение системы Patriot отрицает и заявляет, что все российские ракеты (включая "Кинжалы") были сбиты.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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