ВСУ уже начали использовать ракеты большой дальности Storm Shadow, недавно предоставленные Великобританией, для ударов по российским целям.

Об этом сообщили CNN двое американских и западных чиновников, знакомых с этим вопросом.

Спикер Минобороны Украины, к которому обратился источник, отказался от комментариев.

Ранее минобороны РФ заявило, что российским ПВО удалось сбить одну Storm Shadow, не уточняя, где и когда это произошло.

Также в "ЛНР" обвиняли Украину в недавних ударах по Луганску этими ракетами. Также в сети появилось видео обломков предполагаемой Storm Shadow, наносившей удар по городу.

О том, что известно об этих ракетах, мы рассказывали в отдельном материале.

Также сообщалось, что Кличко сообщил, что россияне этой ночью целились в западные установки ПВО в Киеве.

Война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

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