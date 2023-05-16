ВСУ уже начали бить британскими ракетами Storm Shadow по российским целям - CNN
ВСУ уже начали использовать ракеты большой дальности Storm Shadow, недавно предоставленные Великобританией, для ударов по российским целям.
Об этом сообщили CNN двое американских и западных чиновников, знакомых с этим вопросом.
Спикер Минобороны Украины, к которому обратился источник, отказался от комментариев.
Ранее минобороны РФ заявило, что российским ПВО удалось сбить одну Storm Shadow, не уточняя, где и когда это произошло.
Также в "ЛНР" обвиняли Украину в недавних ударах по Луганску этими ракетами. Также в сети появилось видео обломков предполагаемой Storm Shadow, наносившей удар по городу.
О том, что известно об этих ракетах, мы рассказывали в отдельном материале.
Также сообщалось, что Кличко сообщил, что россияне этой ночью целились в западные установки ПВО в Киеве.
Война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.
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