Великобритания согласилась направить в Украину сотни ракет большой дальности.

Об этом сообщает BBC.

Издание пишет, что речь идет о ракетах, которые направят в дополнение к ракетам Storm Shadow, которые прибыли на прошлой неделе.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Великобританию и встретился с премьером-министром Риши Сунаком.

Война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.